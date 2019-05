Lucro da Vista Alegre mais do que duplica no 1.º trimestre para 1,5 ME

Por Lusa | 17:30

O lucro da Vista Alegre mais do que duplicou (134%) nos três primeiros meses do ano, face a igual período de 2018, para 1,5 milhões de euros, traduzindo-se no "melhor desempenho de sempre", anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a marca de cristal e porcelana refere que nos primeiro trimestre "registou um resultado operacional de três milhões de euros, superior em 114% ao período homólogo de 2018, e o resultado líquido do exercício teve uma taxa de crescimento de 134%", para 1,5 milhões de euros.

No trimestre, o volume de negócios da Vista Alegre aumentou 58%, para 30,4 milhões de euros.