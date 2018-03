Lucro da Vista Alegre mais que duplica para 4,2 milhões de euros

Resultado líquido "foi superior em 2,5 milhões de euros face ao ano anterior".

Por Lusa | 18:13

O lucro da Vista Alegre mais que duplicou (142%) no ano passado, face a 2016, para 4,2 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a marca de cristal e porcelana.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre adianta que o resultado líquido "foi superior em 2,5 milhões de euros face ao ano anterior".



No período em análise, o volume de negócios subiu 13%, para 85 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) evoluiu 42% para 13,6 milhões de euros, "tendo a sua margem crescido 3,3 pontos percentuais face ao ano de 2016, alcançando os 16% em 2017".



"O foco na eficiência produtiva e o bom desempenho das vendas permitiram o crescimento do resultado operacional em 39% face a 2016, para os 7,7 milhões de euros", acrescenta a Vista Alegre.