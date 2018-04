Lucro do banco ATLANTICO Europa sobe 85% em 2017 para 9,5 milhões de euros

Por Lusa | 11:27

O lucro do banco ATLANTICO Europa aumentou 85% em 2017, face a 2016, para 9,5 milhões de euros, anunciou hoje a instituição financeira com sede em Lisboa.

"O ano de 2017 fica marcado pelo crescimento da atividade e das equipas, pela consolidação da sustentabilidade do seu modelo de negócio e por um forte investimento tecnológico como base para o desenvolvimento de uma experiência bancária diferenciadora", sinaliza o banco em comunicado.

O produto bancário do ATLANTICO Europa cresceu 32% para os 30,3 milhões de euros, beneficiando da subida de 99% das comissões líquidas, para os 14,5 milhões de euros, resultado do aumento do número de clientes.