Lucros consolidados da RAR crescem 7,7% para quase 10 ME em 2018

O grupo RAR registou lucros de 9,7 milhões de euros no ano passado, um aumento de 7,7% face aos 9,0 milhões obtidos em 2017, de acordo com o relatório e contas da empresa, publicado no seu 'site'.

Num comunicado separado, a RAR adiantou que o volume de negócios de 2018 atingiu os 785 milhões de euros, um aumento de 3,56% face a 2017, com o EBITDA a situar-se nos 63 milhões de euros, o que, segundo o relatório e contas, é superior em 3,2% ao período homólogo.

A empresa detém várias marcas da área alimentar e não só, incluindo a Vitacress (saladas e ervas aromáticas), a Colep (embalagens), a RAR Imobiliária e o negócio do açúcar, pelo qual é mais conhecida.