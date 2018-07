Lucros da EDP Renováveis sobem 4% para 139 ME no primeiro semestre

Por Lusa | 08:30

A EDP Renováveis registou lucros de 139 milhões de euros no primeiro semestre de 2018, um aumento de 4% em relação ao período homólogo de 2017, segundo informação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa.

A empresa, que tem sede em Madrid, mas que está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado que as receitas totalizaram nos primeiros seis meses do ano 923 milhões de euros, menos 7% do que um ano antes.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 686 milhões de euros (menos 5% do que no primeiro semestre de 2017).