Lucros da Impresa duplicam até setembro para 2,9 ME

A Impresa, dona da SIC e do Expresso, registou lucros de 2,9 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um aumento de 102% face ao período homólogo, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

As receitas do grupo atingiram os 130 milhões de euros no mesmo período, um crescimento de 4% em termos homólogos, revelou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), detalhando que para este valor contribuiu um aumento nas receitas de publicidade de 5,4% e nas IVR (chamadas de valor acrescentado) de 94,2%.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da Impresa atingiu os 14,8 milhões de euros, uma subida de 17,7% em relação aos primeiros nove meses de 2018.