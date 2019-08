Lucros da Wynn Resorts sobem 5,2% no segundo trimestre

Os lucros líquidos da operadora de casinos Wynn Macau subiram 5,2% no segundo trimestre deste ano, anunciou hoje o grupo norte-americano Wynn Resorts.

Em comunicado, a Wynn Resorts indicou ter registado, entre abril e junho, lucros líquidos de 169 milhões de dólares norte-americanos (cerca de 151 milhões de euros) contra 160,7 milhões de dólares no período homólogo de 2018.

As receitas operacionais totais do grupo em Macau, onde detém dois casinos, subiram para 1,18 mil milhões de dólares no período em análise, contra 1,16 mil milhões no segundo trimestre de 2018, de acordo com os resultados não auditados.