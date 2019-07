Luís Andrade quer o Benfica a vencer tudo no futebol feminino em Portugal

O novo treinador da equipa de futebol feminino do Benfica, Luís Andrade, quer "conquistar todas as competições" que o clube lisboeta vai disputar em 2019/20, mas advertiu que o "passeio" da última época não se deverá repetir.

"Os objetivos são conquistar todas as competições em que o Benfica esteja presente. Sabemos que não vai ser fácil, porque do outro lado também estão equipas muito competentes, e que também trabalham arduamente para conseguir os seus objetivos", disse Luís Andrade à agência Lusa, confidenciando: "Trabalhar neste clube é algo que me inspira".

Na temporada passada, sob o comando de João Marques -- ao qual Luís Andrade vai suceder -, o Benfica sagrou-se campeão da segunda divisão feminina e foi promovido ao escalão principal, com um saldo de 27 vitórias e um empate (365-1 em golos marcados e sofridos), tendo ainda conquistado a Taça de Portugal.