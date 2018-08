Luís Filipe Borges e namorada duramente criticados após piada sobre trissomia 21

"Uma foca com trissomia à gargalhada”, disse o casal.

"A nossa vida só piorou quando começámos a ouvir alguém a rir de forma alarve na mesa ao lado. Imaginem uma foca com trissomia à gargalhada. Era assim", escreveu o casal.



A ndreia Paes de Vasconcellos, mãe de um menino com trissomia 21, usou a sua página de Instagram para arrasar com o casal.





"Lamentável!! É isto que sinto quando em pleno Séc. XXI se faz piada com a Trissomia (…) Confesso que tive de ler duas vezes para perceber tamanha idiotice e ignorância desde pseudo comediante. Aproveito para informar que o meu filho não se ri como uma foca mas tem algo que muitas pessoas que por mais se esforcem nunca alcançarão… uma felicidade pura! Agora vou só ali rir um pouco com minha foca com tamanhas barbaridades! Enfim...", lê-se na publicação da autora do blogue Tomás My Special Baby.



Luís Filipe Borges, de 41 anos, e a namorada, Sara Santos, decidiram fazer uma piada, num texto de humor, sobre a trissomia 21. O texto, feito numa publicação nacional está a gerar polémica após uma mãe ter reagido com duras críticas nas redes sociais.