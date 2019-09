Luís Raposo reeleito presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa

O arqueólogo português Luís Raposo foi hoje reeleito presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM, em inglês) da Europa, durante a conferência anual da organização internacional, que decorre em Quioto, no Japão, revelou o próprio à agência Lusa.

"Dos 15 comités nacionais da Europa que votaram, apenas um votou em branco, portanto houve uma quase unanimidade", comentou Luís Raposo, numa conversa por telefone, sobre o decorrer da votação realizada neste encontro que prossegue até sábado.

Nesse dia, a conferência culminará com a votação de uma proposta para a adoção de uma nova definição de museu que está a gerar controvérsia no meio museológico internacional, tendo já recebido várias críticas de um movimento no seio do ICOM que propõe o adiamento da discussão.