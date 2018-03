Lula da Silva diz que a sua prisão será a maior "barbárie" jurídica do Brasil

Por Lusa | 02:38

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva disse que a sua eventual prisão para cumprir 12 anos a que foi condenado será "a maior barbárie" jurídica na história do Brasil, porque será o "primeiro preso político do país no século XXI".

A declaração foi feita na sexta-feira no lançamento do livro "A Verdade Vencerá", resultado de uma entrevista que deu em fevereiro a um grupo de jornalistas e intelectuais e no qual conta a sua versão de todo o processo judicial que o colocou à beira da prisão.

Na obra, de 216 páginas, o antigo chefe de Estado do Brasil afirma que está preparado para a possibilidade de ser preso, não porque reconheça a culpa, mas porque é vítima de perseguição que visa impedi-lo de disputar as eleições presidenciais de outubro.