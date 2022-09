Lula reconhece que Brasil quase se destruiu com organização do Mundial de Futebol em 2014

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva, favorito para as presidenciais do próximo dia 2 de outubro, reconheceu esta terça-feira a sua frustração com o Mundial 2014 de futebol, organizado pelo país.

"Quase nos destruímos a nós próprios", disse Luiz Inácio Lula da Silva.

"Confesso a minha frustração com o Campeonato do Mundo, se eu pudesse fazer como uma avestruz e enfiar a minha cabeça na areia e nunca mais a tirar, eu fá-lo-ia", acrescentou.



Durante um evento turístico, integrado na campanha eleitoral, Lula afirmou que as alegações de corrupção na construção dos estádios do Campeonato do Mundo danificaram a atmosfera do torneio, apesar de o Tribunal de Contas da União - disse - lhe ter assegurado que só tinha havido uma irregularidade específica na construção do Maracanã no Rio de Janeiro.