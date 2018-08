Luso-americano Fernando Dutra reforça poder no condado de Los Angeles

Por Lusa | 18:02

O empresário e político luso-americano Fernando Dutra foi eleito presidente do Conselho de Governos das Cidades Gateway, que reune 27 cidades no sudeste do condado de Los Angeles.

O responsável português já tinha sido reeleito para o quarto distrito do conselho da cidade de Whittier, a 30 quilómetros de Los Angeles, uma "eleição renhida" e numa zona onde não existe comunidade luso-americana, explicou Fernando Dutra, em entrevista à agência Lusa.

Revelando que está "muito entusiasmado" com o novo cargo no Gateway Cities Council of Governments, Fernando Dutra explicou que o foco atual está no comité dos transportes, havendo simultaneamente um trabalho de expansão do metro de superfície e das autoestradas I-710, 605 e I-5.