Luxemburgo, um lugar de prosperidade e calma

Com perto de 600 mil habitantes, muitos deles portugueses, acaba por ser uma casa longe de casa.

Por Daniela Espírito Santo | 18:50

O estado soberano do Luxemburgo tem pouco mais de 2500 quilómetros quadrados, mas muito para descobrir. A meio caminho de França, Bélgica e Alemanha, costuma ser um lugar associado a trabalho e dinheiro (ou não fosse um dos destinos dos emigrantes portugueses, que já representam 16% da população), mas é um pequeno segredo turístico para quem procura paisagens românticas e verdejantes, pejadas de história.



Quem prefere a agitação das cidades mais cosmopolitas pode muito bem ir ao engano, mas está a apenas hora e meia de TGV de Paris, e a pouco mais de 100 quilómetros de Frankfurt, pelo que o Luxemburgo acaba por se tornar o ‘spot’ perfeito para quem procura refúgio no coração da Europa (e com a língua materna ao pé da boca).



Prosperar em tempos de fome, guerra e sobrevivência

O Luxemburgo é uma terra de sobreviventes. Graças à sua posição geográfica privilegiada, foi muito disputado e acabou por aprender a sobreviver no meio da guerra, construindo fortificações que hoje são património mundial e um testamento à sua resiliência (que inspiraria a fundação da União Europeia).



Exemplos desse passado de luta e sobrevivência estão por todo o lado, tanto na capital como em pequenas cidades como Esch-sur-Alzette, que viveu das minas, teve má fama e agora se reinventa, de olhos postos no futuro.



Vianden é a comuna perfeita para os melancólicos

Gosta de castelos e é fã de victor hugo? Então temos a comuna (com estatuto de cidade) perfeita para si. Chama-se Vianden, tem pouco mais de 1500 habitantes e é um autêntico paraíso medieval. Um imponente castelo domina o horizonte e promete ser uma surpresa constante a cada visita, ou não estivesse a ser continuamente restaurado há décadas.



Conta a história do Luxemburgo e das grandes guerras europeias e serve de palco a concertos medievais ‘à séria’. Se isso não chegar, este foi, igualmente, local de refúgio do escritor Victor Hugo, que se inspirou no rio e nas paisagens melancólicas de Vianden para escrever. A casa onde viveu virou museu e vale uma visita.