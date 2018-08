Lyon desiste de Ruben Dias e vira-se para Jason Denayer

Por Lusa | 17.08.18

O presidente do Olympique Lyon, clube da liga francesa de futebol, revelou hoje que a contratação do defesa-central português do Benfica Ruben dias ficou "definitivamente afastada, após mês e meio de negociações".

"Ficou definitivamente afastada, após mês e meio de negociações. Entretanto, negociámos com o Manchester City e amanhã (sábado) podemos anunciar a chegada de um defesa-central", precisou Jean-Michel Aulas, 'patrão' do clube gaulês, sem revelar o nome do jogador dos ingleses, mas que deverá se tratar do belga Jason Danayer.

Em Reims, logo após a derrota do Olympique frente ao conjunto local, Aulas afirmou que iria contratar um defesa-central suplementar: "Poderá ser Jason Denayer. Ele está em Lyon neste momento. O negócio não está concluído."