Má qualidade do continua a afetar saúde das pessoas - relatório europeu

A má qualidade do ar continua a colocar em risco a saúde das pessoas, alerta a Agência Europeia do Ambiente num relatório, no qual estima que 90% das pessoas nas cidades respiram ar poluído.

Segundo o relatório divulgado hoje, a maioria dos europeus está exposta a um nível de poluição do ar além dos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com o organismo europeu, as emissões perigosas não estão a diminuir suficientemente rápido.