Macau atribui mais 914 licenças de circulação na mega ponte do sul da China

O Governo de Macau lançou hoje um concurso para atribuir mais 914 licenças para a circulação de veículos ligeiros na mega ponte que liga o território a Hong Kong e à cidade chinesa de Zhuhai.

Na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, inaugurada em outubro do ano passado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e que pretende aumentar a integração das três cidades do delta do rio das Pérolas, só se pode circular com autorização prévia, atribuída mediante um sistema de quotas pagas.

Macau teve direito, numa primeira fase, a 600 quotas, das quais 594 foram renovadas em agosto, indicou à Lusa fonte da Direção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT).