Macau cancela sinais de tempestade, mas avisa que depressão tropical pode regressar

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) cancelaram os sinais de tempestade, num momento em que a depressão tropical Kajiki constitui agora uma "ameaça reduzida", mas alertou para a probabilidade de se aproximar do território.

"A depressão tropical Kajiki atingiu terra no Vietname e atualmente está com uma distância do território superior a 800 quilómetros. Prevê-se que o sistema tropical continue a prolongar-se na mesma zona. A sua ameaça para a região está, temporariamente, reduzida", pode ler-se no 'site' dos SMG.

No entanto, ressalvaram os mesmos serviços, "espera-se que nos próximos dias o sistema tropical possa reestruturar-se e aproximar-se da costa de Guangdong [região vizinha de Macau], novamente".