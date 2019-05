Macau discute futuro do mercado das apostas na Ásia em feira internacional

Macau, capital mundial do jogo, acolhe a partir de terça-feira a 13.ª Global Gaming Expo Asia, uma feira internacional para discutir a diversificação económica, o turismo e a entrada de outros protagonistas no mercado das apostas.

Mais de 18 mil pessoas são esperadas no evento que decorre até quinta-feira no hotel-casino Venetian e que vai ocupar cerca de 34.000 metros quadrados, em dois andares, neste 'resort' integrado que tem o maior casino e que é o sétimo maior edifício do mundo em área útil.

Em 2018 as receitas dos casinos em Macau cresceram 14% para 302,84 mil milhões de patacas (32,79 mil milhões de euros), mas este ano a tendência de crescimento dos últimos anos parece ter estagnado: as receitas dos casinos em Macau caíram 2,4% no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo do ano passado, e em abril caíram 8,3%, de acordo com os últimos dados oficiais.