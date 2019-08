Macau essencial para atrair investimento internacional na Grande Baía -- chefe do Governo

Macau é essencial para atrair investimento internacional para a criação da metrópole mundial da Grande Baía que a China está a desenvolver, disse hoje o chefe do Governo do território, Fernando Chui Sai On.

Macau assume um papel de grande importância na estratégia de criação da Grande na missão "para se atrair investidores e apoiar empresários na internacionalização", sobretudo pela sua mais-valia como elo de ligação entre as culturas ocidentais e orientais, sublinhou o governante.

As declarações foram realizadas num fórum no qual participam especialistas nacionais e estrangeiros, com a presença de mais de 60 académicos de dez países e territórios para debater a missão cultural da Grande Baía, uma metrópole mundial que Pequim está a criar e que integra Macau, numa região com mais habitantes do que nações como França, Reino Unido ou Itália.