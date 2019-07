Macau quer "livre fluxo de comércio" com países lusófonos para reforçar estratégia de Pequim

O chefe do Governo de Macau prometeu hoje apostar no "livre fluxo do comércio" com os países lusófonos para reforçar a estratégia internacional de criação de infraestruturas chinesa "Uma Faixa, Uma Rota".

As declarações de Chui Sai On foram realizadas na abertura de um simpósio no qual se debateu o papel de Macau na estratégia nacional e internacional de Pequim de investimento em infraestruturas que permitam ligar Ásia, África e Europa.

"A construção de 'Uma Faixa, Uma Rota' é uma oportunidade estratégica que permite que Macau acompanhe o desenvolvimento internacional", sublinhou.