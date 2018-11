Macau recolhe antidepressivo produzido em Portugal para proteger saúde pública

Por Lusa | 14:05

As autoridades de Macau anunciaram hoje que vão recolher do mercado um antidepressivo produzido em Portugal para "proteger a saúde pública", alegando falta de qualidade do medicamento.

Em causa está o "antidepressivo 'Fluoxetina Bluepharma 20mg Cápsulas', com número de lote L1707131, produzido pelo fabricante português Bluepharma-Indústria Farmacêutica, SA", que, já terá sido recolhido voluntariamente pelo importador, pode ler-se no comunicado hoje divulgado pelas autoridades de Macau.

A decisão de se proceder à recolha do medicamento surge "após resultados dos testes de estabilidade terem confirmado que a qualidade padrão era inferior ao estabelecido".