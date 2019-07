Madeira avança com criação da carreira pública de medicina dentária

O secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, anunciou hoje a criação da carreira pública de medicina dentária no arquipélago, após uma audiência com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), Orlando Monteiro da Silva.

Na reunião foi definida a criação de um grupo de trabalho, composto por elementos do Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) e da Ordem, para a elaboração de um decreto legislativo a apresentar na assembleia regional.

Pedro Ramos anunciou que as conversações do grupo de trabalho, com três elementos do Serviço Regional de Saúde e três elementos da Ordem dos Médicos Dentistas, "começarão já na próxima semana para que o resultado das mesmas venha a suportar o decreto legislativo regional que caracterizará a carreira dos médicos dentistas".