Por Lusa | 03:54

A tenista norte-americana Madison Keys venceu na quarta-feira a espanhola Carla Suarez e assegurou um lugar nas meias-finais do US Open, último torneio do Grand Slam esta época que se realiza em Nova Iorque.

Madison Keys, número 14 do 'ranking' ATP venceu Carla Suarez (30.ª) pelos parciais 6-4 e 6-3.

A tenista de 23 anos precisou de uma hora e 24 minutos para derrotar Carla Suarez e chegar assim às meias-finais pela terceira vez nos últimos cinco torneios do Grand Slam.