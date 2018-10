Madrinhas de guerra de soldados portugueses dão a cara numa exposição em Maputo

Por Lusa | 05:00

As "madrinhas de guerra" moçambicanas, um grupo de mulheres que se correspondia por carta com soldados portugueses durante a luta colonial no país, decidiram dar a cara após 40 anos para uma exposição fotográfica.

Amilton Neves, fotógrafo moçambicano, conviveu com elas durante um ano e seis meses e o resultado está patente na Fortaleza de Maputo, no centro da capital moçambicana, até 10 de novembro.

"Elas abriram-me as portas e deixaram-me fazer parte da vida delas durante este período", referiu à Lusa o autor do trabalho.