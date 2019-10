Magalhães/500 anos: Navio-Escola "Sagres" prepara-se para assinalar circum-navegação

O navio-escola Sagres que realiza em 2020 uma viagem de um ano integrada nas comemorações do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão Magalhães vai empreender projetos científicos e cumprir os "desafios" da rota à volta do mundo.

"Do ponto de vista da navegação há duas zonas diferentes, mas bastante desafiantes: uma é toda a passagem do Estreito de Malaca, toda a zona da Indonésia e Filipinas, até à chegada ao Japão. Depois há a passagem do Estreito de Magalhães, Cabo Horn, na parte mais a sul da viagem, que por ser uma zona pouco amigável em termos meteorológicos vai ser um desafio, quer para o navio, quer para a guarnição", disse à Lusa o comandante do NRP "Sagres", António Maurício Camilo.

O navio-escola parte de Lisboa no dia 05 de janeiro do próximo ano sendo a rota "uma mistura" entre a viagem de Fernão Magalhães combinando a presença em Tóquio durante os Jogos Olímpicos, no mês de julho.