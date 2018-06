Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maior montra agrícola em Santarém

O melhor da produção nacional vai ser dado a provar na feira nacional de agricultura.

Por Rogério Chambel | 11:30

A partir de amanhã e até dia 10, todos os caminhos vão dar a Santarém, por ocasião da 55ª Feira Nacional de Agricultura/65ª Feira do Ribatejo, que tem como tema central o ‘Olival e Azeite’.



A entrada principal da Feira Nacional de Agricultura vai estar decorada com variedades de oliveiras. No Salão Prazer de Provar encontra-se de tudo um pouco: azeites, queijos, enchidos, compotas, frutas, vinhos. O visitante tem ainda ao seu dispor diversos restaurantes e tasquinhas.



Como habitualmente, o certame apresenta uma mostra alargada de bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos, para além de uma grande exposição de galinhas poedeiras (com mais de 500 exemplares) ao ar livre. Destaque também para a exposição de maquinaria agrícola e artesanato.



O programa contempla ainda largadas de toiros, desfiles, provas de campinos e treino de forcados.



No cartaz musical pontificam os Xutos e Pontapés, HMB e Matias Damásio, para além do folclore.