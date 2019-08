Maior parte do território do Algarve com risco máximo de incêndio esta segunda-feira

Sete concelhos do distrito de Faro estão esta segunda-feira com risco máximo de incêndio e só o litoral norte de Portugal continental apresenta um risco reduzido, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).



Os distritos de Castelo Branco, Santarém e Portalegre têm vários concelhos em risco muito elevado, enquanto as restantes regiões apresentam um risco de moderado a elevado, com exceção do litoral norte.





De acordo com a estimativa do IPMA, o nível de risco de incêndio vai aumentar progressivamente no território, pelo menos até sexta-feira.Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.Para esta segunda-feira prevê-se céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas nas regiões Norte e Centro.O vento pode ser forte moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas do Centro e Sul, em especial a partir da tarde, por vezes com rajadas até 65 quilómetros por hora.É ainda aguardada uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima e nas regiões Centro e Sul.