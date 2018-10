Maior travessia marítima do mundo também vai ser atração turística -- Turismo Macau

Por Lusa | 06:53

A diretora dos Serviços de Turismo de Macau disse hoje que a maior travessia marítima do mundo que liga Macau, Hong Kong e a cidade chinesa de Zhuhai também vai assumir-se como uma atração para os viajantes.

"A própria ponte vai ser uma atração turística, para os turistas tirarem fotografias e para a atravessarem", afirmou Maria Helena de Senna Fernandes, durante uma entrevista conjunta organizada no âmbito do Fórum de Economia de Turismo Global que teve hoje início em Macau e termina na quarta-feira.

"Este é o tempo para capitalizar oportunidades para Macau", tanto no comércio como no turismo, defendeu a responsável, poucas horas depois de ter sido inaugurada a mega ponte que vai servir o projeto da Grande Baía, que visa criar uma metrópole mundial a partir dos territórios de Hong Kong, Macau e nove localidades da província chinesa de Guangdong (Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing), com mais de 60 milhões de habitantes.