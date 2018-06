Maioria retira proposta sobre regionalização de debate parlamentar em Cabo Verde

Por Lusa | 16:03

O partido que apoia o Governo cabo-verdiano anunciou hoje que retirou da agenda da sessão parlamentar que arranca na segunda-feira a discussão do diploma sobre a regionalização, adiantando que o debate será remarcado para outubro.

O agendamento do debate sobre a regionalização, diploma que precisa de dois terços para ser aprovado, foi contestado pelo maior partido da oposição cabo-verdiana, que disse que não foi ouvido.

Este foi um dos assuntos que a líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, discutiu no encontro na segunda-feira com o Presidente da República, onde disse que manifestou a sua "estranheza" pelo facto de a maioria ter agendado a sua iniciativa, mesmo sabendo que o PAICV também tem uma proposta e que é preciso maioria qualificada para aprovar o diploma.