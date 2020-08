Mais 12 portugueses foram esta quinta-feira repatriados da Venezuela

Doze portugueses foram esta quinta-feira repatriados da Venezuela, elevando para 542 o número de cidadãos nacionais que regressam a Portugal, desde março, após terem ficado retidos no país devido à pandemia do novo coronavírus.

"Saiu, esta tarde, um voo humanitário (...) com destino a Madrid, com 12 nacionais. [São] pessoas com vulnerabilidades sociais ou sanitárias", explicou o embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos de Sousa Amaro.

Em declarações à agência Lusa, Carlos de Sousa Amaro explicou que, o voo, organizado pela União Europeia (UE) em conjunto com a Espanha e Portugal, transporta 173 passageiros de diversas nacionalidades de Estados-membros da UE.