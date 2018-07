Por Lusa | 04:47

Mais de 100 casas foram destruídas por um incêndio no Estado do Colorado que, segundo os investigadores, foi iniciado com uma fogueira ilegal.

As autoridades de socorro e emergência locais publicaram segunda-feira na rede social Twitter que 104 casas foram destruídas até agora pelo fogo selvagem a leste de Fort Garland.

As chamas consumiram 230 quilómetros quadrados e forçou à evacuação de mais de 2.000 casas desde a última quarta-feira.