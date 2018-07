Mais de 10 mil doentes com hepatite C curados nos últimos três anos

Mais de 20 mil tratamentos foram realizados no Serviço Nacional de Saúde.

Mais de 10.600 doentes com hepatite C ficaram curados nos últimos três anos em Portugal com os medicamentos inovadores para a doença, com a percentagem de cura a continuar acima dos 96%, segundo dados oficiais.

Números da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) mostram que foram realizados mais de 20 mil tratamentos no Serviço Nacional de Saúde desde que foi aprovado o primeiro medicamento de nova geração para a hepatite C.

"A percentagem de sucesso mantém-se elevada (96,6%), tendo ficado curados 10.664 doentes dos 11.041 que já tiveram resultados após o tratamento", refere a Autoridade do Medicamento, em vésperas do Dia Mundial da Hepatite, que se assinala no sábado.