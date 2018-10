Mais de 1300 relâmpagos registados nas ilhas Canárias na madrugada desta quinta-feira

Maior parte dos raios foi registada entre as 05h00 e as 06h00.

Mais de 1.300 relâmpagos foram registados esta quinta-feira nas ilhas Canárias e zonas marítimas das ilhas na sequência da tempestade que está a afetar o arquipélago desde quarta-feira à tarde, de acordo com a Agência Meteorológica espanhola (AEMET).

De acordo com a AEMET, os 1.328 relâmpagos foram registados no arquipélago entre as 00h00 e as 06h00 desta quinta-feira, dia em que as quatro ilhas Tenerife, Grande Canária, Lanzarote e Fuerteventura) estão sob aviso amarelo devido à chuva.

A maior parte dos raios (241) foram registados entre as 05h00 e as 06h00 e entre as 04h00 e as 05h00 (214).