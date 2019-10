Mais de 14.000 "violações graves" contra direitos das crianças no Afeganistão desde 2015 - ONU

As Nações Unidas denunciaram que a deterioração da segurança no Afeganistão, nos últimos quatro anos, levou a mais de 14.000 "violações graves" contra crianças, entre as quais cerca de 3.500 mortos e mais de 9.000 feridos.

Num relatório divulgado na quinta-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou "o nível alarmante" de violações graves contra crianças no Afeganistão e disse estar "profundamente perturbado com a escala, gravidade e recorrência das violações graves sofridas pelas crianças no Afeganistão".

António Guterres acrescentou ainda que está "extremamente preocupado", especialmente com o aumento significativo de baixas infantis resultantes de operações aéreas realizadas por forças governamentais e pró-governo.