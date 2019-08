Mais de 200 operacionais combatem Incêndio em Vialonga

Um incêndio está a lavrar numa zona florestal em Vialonga, Vila Franca de Xira, desde as 18:36, estando envolvidos no combate às chamas 234 operacionais apoiados por 73 veículos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o incêndio ainda está ativo, mas "as operações de combate estão a decorrer normalmente" e é esperado que "na próxima hora esteja dominado".

O fogo tem uma frente ativa com cerca de 100 metros, numa zona de difícil acesso, acrescentou, indicando que os operacionais estão a tentar chegar ao local, com recurso a uma máquina de arrasto.