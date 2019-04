Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 2.100 estrangeiros expulsos de Angola na última semana

Autoridades angolanas detiveram ainda 2.136 cidadãos por "permanência e auxílio à imigração ilegal."

As autoridades angolanas expulsaram, na última semana, 2.113 cidadãos estrangeiros por "decisão judicial e administrativa" e detiveram 2.136 cidadãos por "permanência e auxílio à imigração ilegal", anunciou hoje o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) angolano.



Segundo o SME, no período de 10 a 17 de abril, foram igualmente notificados e "convidados a abandonar" Angola dez cidadãos estrangeiros por "permanência ilegal" e impedidos de entrar no país 18 cidadãos que foram "já reembarcados".



Foram impedidos de sair de Angola 18 cidadãos nacionais, a maioria por falta de meios de subsistência.



Em relação ao movimento migratório, o SME registou a entrada de 27.129 pessoas, das quais 12.531 eram cidadãos angolanos e os restantes estrangeiros, e a saída de 28.958 pessoas, das quais 14.230 eram cidadãos angolanos.



O ministro do Interior de Angola, Ângelo da Veiga Tavares, anunciou, na última semana, que pelo menos 70.000 cidadãos estrangeiros foram expulsos de Angola em 2018 e no primeiro trimestre de 2019, e que cerca de 700.000 "saíram voluntariamente por força de ações preventivas".