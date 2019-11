Mais de 250 escravos libertados de centro de detenção ilegal na Nigéria

Um total de 259 pessoas escravizadas foram libertadas na segunda-feira de um centro de detenção ilegal localizado numa mesquita em Ibadan, no sudoeste da Nigéria, anunciou a polícia nigeriana.

Os prisioneiros foram libertados na segunda-feira quando a polícia do estado de Oyo, do qual Ibadan é capital, invadiu uma mesquita no bairro de Ojoo.

O comissário da polícia, Shina Olukolu, citado pela imprensa local, especificou que no centro se encontravam 34 mulheres, 191 homens, 11 crianças e "23 doentes que supostamente foram presos e acorrentados entre dois e dez anos".