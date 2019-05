Mais de 3.000 milhões de notas de 100 e 200 euros entram em circulação na terça-feira

Mais de 3.000 milhões de novas notas de 100 e 200 euros foram produzidas para a entrada em circulação agendada para terça-feira na zona euro, avançou o Banco de Portugal à Lusa.

"Para a entrada das novas notas em circulação, foram produzidas 2.300 milhões de notas de 100 euros e 750 milhões de notas de 200 euros", indicou à Lusa fonte oficial do Banco de Portugal.

Mas as novas notas de 100 e de 200 euros não foram fabricadas em Portugal. Estiveram envolvidos no fabrico das novas notas de 100 euros os bancos centrais de sete países: Itália, França, Áustria, Alemanha, Letónia, Lituânia e Espanha, mas só cinco fábricas trataram da impressão das novas notas, de acordo com o supervisor.