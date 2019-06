Mais de 300.000 pessoas fugiram do leste da RDCongo desde o início de junho - ONU

Mais de 300.000 pessoas fugiram da violência interétnica no nordeste da República Democrática do Congo durante as duas últimas semanas, anunciaram hoje as Nações Unidas.

"Os últimos surtos de violência forçaram mais de 300.000 pessoas a partir", disse Babar Baloch, um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), numa conferência de imprensa em Genebra, exprimindo o receio de que "esta escalada se estenda a vastas partes da província" de Ituri.

O responsável sublinhou que a situação na província está a deteriorar-se gravemente desde meados da última semana, com "múltiplos ataques" envolvendo os grupos étnicos hema e lendu.