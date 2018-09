Mais de 3.500 pessoas assinam petição pelo cumprimento do fim dos abates

Por Lusa | 05:00

Mais de 3.500 pessoas assinaram até hoje uma petição pública pelo cumprimento da lei que põe fim aos abates de animais nos canis municipais, lembrando que as Câmaras tiveram dois anos para lançarem campanhas de esterilização.

Criada pelo movimento de cidadãos Campanha de Esterilização de Animais Abandonados (CEAA), a petição "Pelo cumprimento da lei 27/2016 - Não ao adiamento do fim dos abates!" surgiu após declarações dos médicos veterinários de que "a situação é insustentável" para proibir os abates, questionando "como é que se vai controlar as matilhas" e prevendo que "as matilhas vão agredir e matar pessoas".

"O adiamento dos abates não resolve problema nenhum, porque as Câmaras que iniciaram processos de esterilização, se houver um adiamento dos abates, relaxam imediatamente, já não fazem nada", declarou à agência Lusa a primeira subscritora, Margarida Garrido.