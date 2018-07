Mais de 400 trabalhadores saíram da CGD no primeiro semestre

CGD anunciou que teve lucros de 194 milhões de euros no primeiro semestre deste ano.

Por Lusa | 17:24

Mais de 400 trabalhadores saíram da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre janeiro e junho deste ano, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo banco público.



No final de junho a CGD tinha 7.903 empregados na atividade em Portugal, menos 418 do que os 8.321 que tinha no final de 2017.



A CGD voltou a abrir este ano um novo programa de rescisões por mútuo acordo e de reformas antecipadas, tal como já fez no passado. Em 2017, deixaram a CGD quase 550 trabalhadores.



Quanto à rede de balcões, no final de junho, a CGD Portugal tinha 522 agências, menos 65 do que no final de 2017, quando tinha 587 balcões.



O fecho de agências da CGD tem motivado vários protestos.



