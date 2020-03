Mais de 600 mil casos confirmados de coronavírus e quase 28 mil mortes no mundo

A pandemia da covid-19 matou quase 28 mil pessoas e infetou mais de 600 mil em todo o mundo desde seu surgimento em dezembro na China, de acordo com um levantamento realizado pela agência de notícias AFP às 11:00 de Lisboa.

Segundo o levantamento da AFP, a pandemia da covid-19, causada pelo novo coronavírus, provocou a morte de 27.989 pessoas e infetou mais de 605.220 pessoas em 183 países e territórios desde o início da pandemia.

Esse número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.