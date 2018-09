Mais de 600 voos cancelados com a chegada de tufão ao Japão

Por Lusa | 03:20

Mais de 600 voos foram cancelados no Japão devido aos ventos fortes e chuvas intensas com a aproximação do tufão Jebi, que a Agência Meteorológica daquele país prevê para as regiões oeste e leste do território.

Além das companhias aéreas, que cancelaram mais de 600 voos hoje, os serviços de comboio locais e as linhas de alta velocidade, como a rota Osaka-Hiroshima, foram suspensos.

Algumas empresas recomendaram que os funcionários trabalhem hoje em casa, as escolas encerraram e a atividade comercial foi interrompida, como o parque temático Universal Studios Japan em Osaka, relatou a agência de notícias japonesa Kyodo.