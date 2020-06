Mais de 8 mil pessoas em protesto anti-racismo em Berlim

Cerca de oito mil pessoas manifestaram-se hoje em Berlim contra o racismo, à semelhança do que tem acontecido em vários países Europeus e na América, seguindo as regras de segurança para mitigar o risco de contágio por covid-19.

O protesto, organizado pela plataforma "Unteibar", juntou cerca de oito mil pessoas, conforme apontaram as primeiras estimativas da polícia, citadas pela agência EFE.

Para minimizar o risco de contágio, os manifestantes, munidos com máscaras faciais, formaram um cordão humano com nove quilómetros de extensão, das Portas de Brandemburgo até Neukölln, ligado por fitas, evitando o contacto entre as mãos.