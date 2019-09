Mais de 80 precários do IPMA já foram integrados no quadros - Governo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tutelado pelo Ministério do Mar, já integrou nos quadros 84 trabalhadores no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

"No âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, o IPMA [...] já integrou nos seus quadros um total de 84 recursos humanos, dos quais 69 técnicos superiores e 15 assistentes técnicos e operacionais", avançou o Ministério do Mar, numa nota enviada à Lusa.

De acordo com o Governo, estão também em preparação os procedimentos para a regularização de mais 14 funcionários, "na sequência da reclamação e audiência de interessados dos respetivos processos junto da comissão de avaliação bipartida (CAB) e após homologação dos membros do Governo".