Mais de meio milhão de pessoas visitaram exposição de Joana Vasconcelos em Serralves

Mais de 580 mil pessoas visitaram, na Fundação de Serralves, no Porto, a exposição "I'm Your Mirror", da artista portuguesa Joana Vasconcelos, entre 19 de fevereiro e 24 de junho, divulgou hoje a instituição.

A exposição antológica com mais de 30 peças, instaladas no Museu e no Parque de Serralves, recebeu 584.864 pessoas, especificou a Fundação de Serralves, num comunicado enviado à agência Lusa.

A mesma mostra foi, em 2018, quando esteve Museu Guggenheim de Bilbao, Espanha, a 13.ª mais visitada a nível mundial: recebeu 649 mil pessoas, a uma média de 5.600 por dia, de acordo com a publicação especializada The Art Newspaper.