Mais de um milhão de pessoas afetadas pelas cheias no Sudão do Sul

Mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelas inundações no Sudão do Sul nos últimos meses, segundo o mais recente balanço das Nações Unidas, que afirmaram que 36 condados foram atingidos pela catástrofe.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) indicou que estes números poderão aumentar "se as chuvas continuarem" e especificou que as áreas mais afetadas são os estados do Bahr al-Ghazal do Norte, Warab, Unidade e Equatorial Ocidental. Além disso, 20.000 pessoas foram afetadas em Abyei, que está em disputa com o Sudão.

"As inundações e fortes chuvas continuam a afetar as pessoas em todo o país, incluindo Jonglei, Lagos, Bahr al-Ghazal do Norte, Bahr al-Ghazal Ocidental, Unidade, Alto Nilo, Warab e Equatorial Ocidental", acrescentou, lamentando a morte de pessoas e a destruição de campos, casas, escolas e centros de saúde.