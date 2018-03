Mais de uma dezena de casas destruídas em incêndios sem controlo na Austrália

Por Lusa | 05:51

Os incêndios que lavram sem controlo no estado de Victoria, no sudeste da Austrália, já destruíram cerca 12 casas, tendo mais de 800 pessoas abandonado as suas residências, noticiaram hoje meios de comunicação locais.

As autoridades emitiram alertas para 50 localidades situadas entre as cidades de Hamilton e Port Campbell, a sudoeste de Melbourne, embora a situação de maior preocupação seja o incêndio que ameaça Cobden.

Cerca de 800 pessoas abandonaram as suas casas e refugiaram-se em abrigos para fugir das chamas que já destruíram 40 mil hectares de terrenos, mataram um número ainda indeterminado de cabeças de gago e consumiram construções e alfaias agrícolas.