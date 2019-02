Mais um casal de estrelas a caminho do altar: Katy Perry e Orlando Bloom estão noivos

A cantora deu a novidade sobre relação com o ator na rede social Instagram.

Visualizar esta foto no Instagram. full bloom Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry) em 15 de Fev, 2019 às 2:07 PST

Katy Perry partilhou na sua rede social Instagram que está noiva do ator Orland Bloom. Esta quarta feira, a cantora americana aproveitou o dia dos namorados para revelar o amor que sente pela sua cara metade e para anunciar a novidade.Na fotografia postada nas redes sociais, a cantora, de 34 anos, surge ao lado de Orland Bloom, de 42 anos, e no dedo exibe um anel de diamante cor-de-rosa.

Recorde-se Katy Perry já foi casada com o comediante britânico Russel Brand, entre 2010 e 2012.



Quanto ao ator americano que vestiu a pele de Elfo na saga 'Senhor dos Anéis', deu o nó com Miranda Kerr em 2010, separando-se três anos mais tarde. Os dois tiveram um filho em comum: Flynn, hoje com oito anos.